LES PETITS EXPLORATEURS – MISSION NATURE les enfants du métro Ménétreux-le-Pitois, dimanche 7 juillet 2024.

LES PETITS EXPLORATEURS – MISSION NATURE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet les enfants du métro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T06:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T22:00:00+02:00

Un tout nouveau séjour axé sur la nature qu’il faudra observer et manipuler pour mieux la connaître. 1,2,3, en avant les explorateurs! Pour cette mission NATURE! tu utiliseras les feuilles, les branches, les graines, les tiges et tout ce que nous offre la nature dans sa diversité de couleurs, de formes et de textures pour créer une œuvre d’art éphémère, des herbiers et des cabanes. Tu découvriras les insectes et leurs habitats lors d’un rallye photos pour les immortaliser, et tu observeras les animaux et les relèveras leurs empreintes dans de l’argiles. Tu pourras jouer les pieds dans la boue, et même les mains si le temps le permet (pour une fois qu’on veut un peu de pluie ! ). Mais il y aura également la piscine de la colo pour des baignades entre copains.

les enfants du métro MENETREUX LE PITOIS Rue de L’église Ménétreux-le-Pitois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}]

colo colonies de vacances

CESL