Les petits explorateurs/ les petits cavaliers/les petits navigateurs (mini-stages) Base de Plein Air Les Landelles, 7 août 2021-7 août 2021, Le Blanc.

Les petits explorateurs/ les petits cavaliers/les petits navigateurs (mini-stages)

du samedi 7 août au samedi 14 août à Base de Plein Air Les Landelles

Séjours pour enfants en situation de handicap (moyenne/bonne autonomie). La base de loisirs de Le Blanc te permettra de pratiquer tes activités préférées. Les P’tits Explorateurs : • Découverte de nature lors d’un jeu d’orientation • Tournois sportifs (pêche, trottinette…) • Visite d’une ferme pédagogique • Grands jeux et activités manuelles • Soirées animées et veillées Les P’tits Cavaliers : •3 séances de 2 heures d’équitation Travail en manège, promenade, jeux à poney, soins • Fabrication de costumes : cow-boys et indiens lors d’ateliers. • Grands jeux et activités manuelles • Soirées animées et veillées Les P’tits Navigateurs : • Canoë ou le paddle (activités encadrées par des professionnels). • Pique-nique sur les bords des étangs • Balades sur les sentiers en trottinette ou vélo • Grands jeux et activités manuelles • Soirées animées et veillées

1015 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de Plein Air Les Landelles LE BLANC Le Blanc Indre



