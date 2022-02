Les petits explorateurs des bords de mer La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Les petits explorateurs des bords de mer La Forêt-Fouesnant, 14 avril 2022, La Forêt-Fouesnant. Les petits explorateurs des bords de mer La Forêt-Fouesnant

2022-04-14 – 2022-04-14

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant Animation découverte de la faune et de la flore de l’estran.

Présentation des sciences participatives et du programme “BioLit – Les observateurs du littoral” (programme national de science participative sur la biodiversité littorale).

Expériences de chimie sur la plage. Public famille.

Ensemble du matériel fourni. Réservation obligatoire à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant (places limitées). accueil@foret-fouesnant-tourisme.com +33 2 98 51 42 07 Animation découverte de la faune et de la flore de l’estran.

Présentation des sciences participatives et du programme “BioLit – Les observateurs du littoral” (programme national de science participative sur la biodiversité littorale).

Expériences de chimie sur la plage. Public famille.

Ensemble du matériel fourni. Réservation obligatoire à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant (places limitées). La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Ville La Forêt-Fouesnant lieuville La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

Les petits explorateurs des bords de mer La Forêt-Fouesnant 2022-04-14 was last modified: by Les petits explorateurs des bords de mer La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 14 avril 2022 finistère La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Finistère