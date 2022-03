Les petits explorateurs : atelier reliure Salle Annexe Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Les petits explorateurs : atelier reliure Salle Annexe, 27 octobre 2022, Bellegarde. Les petits explorateurs : atelier reliure

Salle Annexe, le jeudi 27 octobre à 13:30

Atelier reliure réservé aux enfants de 6 à 10 ans et animé par l’Ecrin des Ecrits. Réalisation d’un carnet de voyage. Sur réservation (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T13:30:00 2022-10-27T16:30:00

