Aisne Saint-Quentin 4 Devant la basilique, des archéologues ont installé un chantier de fouilles.

Viens découvrir leur travail le mardi 14 février de 14h à 16h puis participe toi aussi à un micro-chantier de fouilles. Une véritable initiation aux différentes facettes du métier d’archéologue !

A partir de 6 ans.

1 seul adulte accompagnateur par enfant, sans obligation de présence.

Point de rendez-vous pour le départ de la visite-atelier : sous les arcades de l’hôtel de ville. Tarif 4€ par enfant.

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00

