Les petits espions Donjon de Rouen Rouen, mercredi 24 avril 2024.

Les petits espions Parcours jeu au Donjon de Rouen Mercredi 24 avril, 14h00 Donjon de Rouen Durée 1h | 7€ par enfant (sans les parents) | Dès 8 ans

Les carottes sont cuites ! À l’image de ce célèbre message codé utilisé par la Résistance, notre nouvelle activité « Les petits espions » forme les enfants à devenir de véritables agents secrets ! Au cours d’un entrainement fait sur-mesure, ils apprendront entre autres à codes et décrypter des textes pour communiquer dans la plus grande discrétion… En développant leur logique et leur sens de l’observation, ils pourraient bien devenir les meilleurs petits espions

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie