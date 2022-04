Les petits déjeuners du téléthon

Les petits déjeuners du téléthon, 4 décembre 2022, . Les petits déjeuners du téléthon

2022-12-04 – 2022-12-04 Les petits déjeuners du téléthon organisé par la mairie de Drucat Le Plessiel

Venez prendre votre petit déjeuner en famille rue Lesueur et par la même occasion participer à l’évènement caritatif national organisé par l’AFM

Diverses animations sur place Les petits déjeuners du téléthon organisé par la mairie de Drucat Le Plessiel

Venez prendre votre petit déjeuner en famille rue Lesueur et par la même occasion participer à l’évènement caritatif national organisé par l’AFM

Diverses animations sur place Les petits déjeuners du téléthon organisé par la mairie de Drucat Le Plessiel

Venez prendre votre petit déjeuner en famille rue Lesueur et par la même occasion participer à l’évènement caritatif national organisé par l’AFM

Diverses animations sur place dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville