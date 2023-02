Exposition scientifique et ludique contre les discriminations LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L’AdrESS Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Exposition scientifique et ludique contre les discriminations 20 – 24 mars LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L'AdrESS

Les Petits Débrouillards des Hautes-Pyrénées proposent d’aborder les discriminations dans tous les secteurs au travers d’affiches comportant des jeux et issu d’un escape game sur les stéréotypes handicap moteur mi LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE – L’AdrESS 02 boulevard Garigliano – 65 000 TARBES Laubadère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie Parcours exploratoire autour de 13 affiches comportant des analyses scientifiques, des jeux, des questionnements et des énigmes issus d’un escape game sur les stéréotypes.

Exposition en libre accès, accessible à tous sans avoir à entrer dans un lieu fermé.

