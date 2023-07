Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Léna Aboukrat Les petits débrouillards Nice, 10 juillet 2023, Nice.

Souvenir de la fête

Une médaille marque une action, un accomplissement et traverse le temps.

« Souvenir de la fête » se déroulera en plusieurs temps. D’abord celui de la collecte. Chacun.e répondra à des questions sur sa vie, ses souvenirs, ses rêves. Après s’être rencontré.e.s, on laissera place à l’invention et on transformera nos histoires en exploits. Nous ferons un travail sur le langage, en reprenant les phrases communément utilisées pour parler des héro.ine.s et personnalités récompensées. Nous allons jouer avec la hiérarchie des actions et rendre leurs actes du quotidien tous festifs et mémorables. Nous donnerons vie à leurs récits en créant les médailles en profitant des machines mises à disposition par Les Petits Débrouillards. Ce projet finira par un travail plus performatif, en leur demandant de se présenter, nous ferons d’elle.eux. des personnages illustres, et les inscrirons dans l’histoire avec beaucoup de dérision.

Pour le temps de résidence qui m’est accordé, je travaillerai avec Victoria Stipa, étudiante et artiste. Nous nous sommes rencontrées à la Villa Arson. Malgré la distance géographique entre nous, nous correspondons et avons eu l’idée de faire des bijoux ensemble qui retraceraient notre amitié. Comme le projet proposé aux enfants, ici nous voulons nous aussi rendre hommage à l’une et l’autre et garder des preuves d’événements.

Les petits débrouillards 105 bd de l’Ariane, 06000 Nice Nice 06730 Rimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

© Léna Aboukrat, image libre de droit modifiée