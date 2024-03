Les Petits débrouillards : animations ludiques et scientifiques gratuites Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives, mercredi 17 avril 2024.

Les Petits débrouillards : animations ludiques et scientifiques gratuites Les « Petits débrouillards » s’installent à Quint-Fonsegrives Mercredi 17 avril 2024 – Parvis de la médiathèque de 15h à 17h30. Mercredi 17 avril, 15h00 Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:30:00+02:00

Dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité auprès du plus grand nombre, l’association des « Petits débrouillards », en partenariat avec Toulouse Métropole, s’installe à Quint-Fonsegrives le mercredi 17 avril 2024 sur le parvis de la médiathèque !

Au programme de cette journée gratuite et ouverte à toutes et tous : des animations scientifiques, des défis, des expériences, des débats, des expositions autour de l’eau, du changement climatique, et de la biodiversité !

Le matin, les enfants du centre de loisirs pourront assister au conte scientifique « H2O, la petite Goutte d’eau ». Les plus grands partageront en début d’après-midi des expériences scientifiques.

Venez nombreux découvrir expositions, expériences scientifiques, quizz… pour comprendre la biodiversité.

En cas de pluie, cette animation se déroulera à la salle de la Marne.

Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie

science education