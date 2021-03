Lille Grand place Lille, Nord Les petits curieux : la couleur dans l’architecture Grand place Lille Catégories d’évènement: Lille

Grand place, le samedi 24 avril à 10:30

Petits et grands curieux, partez à la recherche des couleurs dans la ville ancienne et la ville contemporaine. Apprenez à les reconnaître, à comprendre comment elles sont fabriquées et découvrez leur rôle dans l’architecture lors d’un petit parcours guidé. Et après la balade, place à l’atelier plastique pour jouer et créer tout en couleurs ! Le 20 février : autour de la Grand’Place

Le 24 avril : Euralille 2, autour du Bois habité

Événement gratuit, avec inscription

2021-04-24T10:30:00 2021-04-24T12:00:00

