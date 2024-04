Les Petits Curieux au Faubourg-de-Béthune Devant la mairie Faubourg-de-Béthune, 17 avenue Verhaeren Lille, mercredi 24 avril 2024.

Les Petits Curieux au Faubourg-de-Béthune En famille, devenez des explorateurs du quartier en y retrouvant des architectures des plus surprenantes… Mercredi 24 avril, 14h30 Devant la mairie Faubourg-de-Béthune, 17 avenue Verhaeren Gratuit, sur réservation

Début : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

En famille, devenez des explorateurs du quartier en y retrouvant des architectures des plus surprenantes… Cherchez et observez une école, des immeubles, un jardin et d’autres richesses du Faubourg. Puis exprimez votre créativité lors d’un atelier. Le quartier n’aura plus de secrets pour vous !

Devant la mairie Faubourg-de-Béthune, 17 avenue Verhaeren
17 avenue Verhaeren lille
Lille 59000
Faubourg de Béthune
Nord Hauts-de-France
patrimoines@mairie-lille.fr
03 62 26 08 30

© G. Fouques – Dicom Ville de Lille