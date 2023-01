Les petits critiques « Que c’est beau ! Ou moche ? » Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Les petits critiques « Que c’est beau ! Ou moche ? » Senlis, 4 mars 2023, Senlis . Les petits critiques « Que c’est beau ! Ou moche ? » Place Notre-Dame Senlis Oise

2023-03-04 – 2023-03-04 Senlis

Oise 0 0 Les tableaux sur les murs du musée sont des œuvres d’art, difficile de dire le contraire. Toutefois, pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Qu’est-ce qui les différencie des dessins que tout le monde peut faire ? Et d’ailleurs, comment pouvons-nous définir le beau ? L’œuvre d’art doit-elle servir à quelque chose ? Autant de questions aux multiples réponses sur lesquelles s’interrogeront les enfants, lors d’ateliers philosophiques. 10h30 pour le 4-6 ans et 14h30 pour les 7-12 ans Les tableaux sur les murs du musée sont des œuvres d’art, difficile de dire le contraire. Toutefois, pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Qu’est-ce qui les différencie des dessins que tout le monde peut faire ? Et d’ailleurs, comment pouvons-nous définir le beau ? L’œuvre d’art doit-elle servir à quelque chose ? Autant de questions aux multiples réponses sur lesquelles s’interrogeront les enfants, lors d’ateliers philosophiques. 10h30 pour le 4-6 ans et 14h30 pour les 7-12 ans musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ Schryve

Senlis

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Place Notre-Dame Senlis Oise Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Les petits critiques « Que c’est beau ! Ou moche ? » Senlis 2023-03-04 was last modified: by Les petits critiques « Que c’est beau ! Ou moche ? » Senlis Senlis 4 mars 2023 Oise Place Notre-Dame Senlis Oise Senlis

Senlis Oise