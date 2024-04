Les petits contes d’Hélène Médiathèque de Pénestin Penestin, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T16:45:00+02:00 – 2024-06-08T02:45:00+02:00

Fin : 2024-06-07T16:45:00+02:00 – 2024-06-08T02:45:00+02:00

Hélène Kerurien, conteuse, vous fera découvrir son univers.

Un temps de lecture dans le jardin de la médiathèque.

À la sortie de l’école, venez nous trouver dans le jardin, pensez à apporter votre goûter.

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-petits-contes-d-helene-penestin-1.html »}]

CULTURE FAMILLE