Les petits contes d’Hélène Médiathèque de Pénestin, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07T11:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T11:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

« Salé-sucré »

Pourquoi choisir ?

Avec Hélène Kerurien, conteuse gourmande,

Un temps pour les contes d’ici ou d’ailleurs

Pour goûter aux saveurs du monde

Pour picorer…

Pour dévorer !

Médiathèque de Pénestin
Allée du Grand Pré
56760 Penestin
56760

CULTURE FAMILLE