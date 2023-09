Les petits contes de la pensée ordinaire Bibliothèque Assia Djebar Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Spectacle de Dominique Gambey et Pablo Urquiza, pour tous à partir de 16h, le 2 décembre.

Un spectacle qui alterne entre contes musicaux mis en scène, issus des continents et chansons empreintes de métaphores. Par la magie d’une écriture poétique, des animaux, les éléments de la nature, des personnages s’animent, éveillent des pensées philosophiques. Dans le respect de la vie et de la différence, ils racontent la ruse, la sagesse, la peur, le courage, l’amour, portés par la musique et des illustrations musicales venues d’Amérique Latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

Le samedi 2 décembre, à 16h, sur inscription

Le site des artistes : l’association Plus que jamais

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

