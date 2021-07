Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy les petits contes de la nuit Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

les petits contes de la nuit Cinéma d’Erquy, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Erquy. les petits contes de la nuit

Cinéma d’Erquy, le mercredi 21 juillet à 17:30

Durée : 40min **Synopsis** : Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. **Dans le cadre du little Festival** animation pour jeune public Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T17:30:00 2021-07-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy