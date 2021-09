Dijon Atheneum,centre culturel de l'Université de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Les petits collectionneurs – atelier Atheneum,centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le dimanche 19 septembre

Qu’est-ce qu’un chantier de collection ? Comment le réalise-t-on et quelles sont les choses à savoir sur les objets scientifiques ? Après une brève présentation, les enfants découvriront dans un atelier pratique, la réalité de la sauvegarde des objets anciens. Comme dans les musées, il s’agira de décrire les objets proposés (aspects, matériaux, mesures), de leur donner un numéro d’inventaire et de leur préparer une boîte spéciale dans laquelle les ranger (découpe de mousse et dépose de papier de soie). Un atelier adapté aux enfants, dès 8 ans. Sans réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Atheneum,centre culturel de l'Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

