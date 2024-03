LES PETITS CHEVAUX Domaine du Lieu Dieu Beauchamps, dimanche 21 avril 2024.

LES PETITS CHEVAUX dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 26 avril Domaine du Lieu Dieu Gratuit

Début : 2024-04-21T08:30:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T13:00:00+02:00

LES PETITS CHEVAUX

Séjour à la campagne et bord de mer – De 6 à 10 ans

Bienvenue à Beauchamps ! Dans la Somme, à quelques kilomètres du Tréport. Au sein d’un domaine de 100ha, le Domaine du Lieu Dieu où nous serons hébergés sera le point de départ de multiples aventures.

Hébergement

Le Domaine est un ensemble de bâtiments proposant des chambres de 3 à 6 lits disposant de blocs sanitaires collectifs attenants. Plusieurs salles d’activités, un réfectoire et une grande cour constituent les parties communes.

Activités

Pour les passionnés d’animaux ayant envie de découvrir l’équitation, cette colonie de vacances est idéale. Venez vivre au rythme d’un centre équestre et vous immerger dans le quotidien des animaux. Entourés de nature, vous serez invités à explorer et comprendre le monde des animaux, des poneys aux animaux maritime de la baie de Somme.

Les passionnés d’équitation du Domaine, en compagnie de l’équipe d’animation, vous proposeront une variété d’activités, suivant la progression du groupe d’enfants :

– Découverte de la maison des chevaux et poney : leurs besoins, leur langage, les soins, les disciplines.

– La familiarisation avec l’animal : approche de l’équidé, mettre un licol, soigner et panser, jeux de maniabilité, relais à pied et petite promenade en main.

– La découverte équestre alternée : partage d’un cheval ou d’un poney à tour de rôle.

– Apprentissage équestre : cours adapté en fonction de la progression du groupe.

– Initiation à la voltige, selon le niveau des enfants : positions, figures, mouvements de base, travail de l’équilibre en cohésion avec l’animal.

– La proximité de la Baie de Somme sera également l’occasion d’aller à la rencontre de la faune et de la flore locale : Observation de la plus grande colonie de phoques de France à la Pointe du Hourdel, découverte de la faune du milieu dunaire et des nombreuses espèces d’oiseaux observables.

Les temps de vie quotidienne offriront l’accès à de nombreuses activités en libre service, axées sur le thème des animaux, incluant une ludothèque de jeux de société variés, des jeux de construction et jeux symboliques, une bibliothèque, ainsi que des activités de dessin et de coloriage. Les soirées seront l’occasion d’approfondir ces découvertes par des jeux divers, la réalisation de projets initiés par les enfants et des surprises préparées par l’équipe d’animation.

Cette colonie de vacances promet une immersion complète dans le royaume animal, au contact des chevaux et proche des espèces du littoral. N’oubliez pas d’apporter vos bottes et votre enthousiasme, indispensables pour profiter pleinement de cette expérience !

Domaine du Lieu Dieu 5 Lieu Dieu, 80770 Beauchamps Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France

