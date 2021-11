Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Les petits chanteurs de Saint Dominique Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Sainte-Marie des Batignolles, le dimanche 28 novembre à 16:00

William Byrd : Messe à trois voix, Henry Purcell : Magnificat – Miserere et oeuvres de John Taverner, César Franck, Vincent d’Indy « Les Petits Chanteurs de Saint Dominique » sont une manécanterie ouverte aux garçons de 8 à 18 ans (CE2 à Terminale). Elle s’inscrit dans la tradition des maîtrises de garçons qui font vivre depuis mille ans la vie liturgique de l’Église.

Participation libre aux frais

2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:00:00

