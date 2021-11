Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Hérault, Nissan-lez-Enserune LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ : CONCERT DE NOËL Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’évènement: Hérault

Nissan-lez-Enserune

LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ : CONCERT DE NOËL Nissan-lez-Enserune, 18 décembre 2021, Nissan-lez-Enserune. LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ : CONCERT DE NOËL Nissan-lez-Enserune

2021-12-18 – 2021-12-18

Nissan-lez-Enserune Hérault Choeur de Petits Chanteurs affilié à la Fédération Française des Pueri Cantores fondé en 1947. Choeur de Petits Chanteurs affilié à la Fédération Française des Pueri Cantores fondé en 1947. Choeur de Petits Chanteurs affilié à la Fédération Française des Pueri Cantores fondé en 1947. dom

Nissan-lez-Enserune

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nissan-lez-Enserune Autres Lieu Nissan-lez-Enserune Adresse Ville Nissan-lez-Enserune lieuville Nissan-lez-Enserune