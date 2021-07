Caen Caen Caen, Calvados Les Petits chanteurs de Belgique Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Les Petits chanteurs de Belgique Caen, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Caen. Les Petits chanteurs de Belgique 2021-07-11 16:00:00 – 2021-07-11 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados L’Abbatiale Saint-Etienne accueille Les Petits chanteurs de Belgique pour un concert.

Les Petits Chanteurs de Belgique regroupent uniquement des garçons dans la tradition des manécanteries. Il est dirigé par Timothée Yannart.Entrée libre pour tous L’Abbatiale Saint-Etienne accueille Les Petits chanteurs de Belgique pour un concert. Les Petits Chanteurs de Belgique regroupent uniquement des garçons dans la tradition des manécanteries. Il est dirigé par Timothée… bourrychristiane@gmail.com http://www.lespetitschanteursdebelgique.be/ L’Abbatiale Saint-Etienne accueille Les Petits chanteurs de Belgique pour un concert.

Les Petits Chanteurs de Belgique regroupent uniquement des garçons dans la tradition des manécanteries. Il est dirigé par Timothée Yannart.Entrée libre pour tous dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes Ville Caen lieuville 49.1818#-0.37298