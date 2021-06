Nérigean Nérigean Gironde, Nérigean Les Petits Chanteurs à la Croix de Boix en concert Nérigean Nérigean Catégories d’évènement: Gironde

Les Petits Chanteurs à la Croix de Boix en concert Nérigean, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Nérigean. Les Petits Chanteurs à la Croix de Boix en concert 2021-07-11 – 2021-07-11

Après une longue absence liée à la crise sanitaire, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois font leur grand retour avec une tournée estivale qui les conduira notamment à Nérigean. L'évènement est organisé au profit de l'Association pour la Rénovation de l'Eglise Saint Martin (ARESM), en partenarait avec la ville de Nérigean. Au programme : des grands classique de la musique sacrée comme Ave Maria de Shubert, Pi Jesus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines. Un hommage tout particulier sera rendu à Notre-Dame de Paris durant la soirée. Un spectacle familial et accessible à tous afin de soutenir les Petits Chanteurs à la Croix de Bois après une année sans concert mais orientée sur d'autres projets, notamment sur plusieurs travaux d'enregistrement.

Lieu Nérigean