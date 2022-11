LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Toulouse, 15 décembre 2022, Toulouse. LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS

BASILIQUE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN

2022-12-15 20:30:00 – 2022-12-15

Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN

Toulouse

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 8 EUR 8 35 Décrits comme des «ambassadeurs de la France» aux «voix cristallines», les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommé pour son ouverture et sa précision. En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le choeur des Petits Chanteurs vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le Panis angelicus de Franck ou le Stabat Mater de Pergolèse et de la chanson française comme Sous le ciel de Paris ou À Paris. Un spectacle familial et accessible à tous. Le célèbre chœur d’enfants, qui voyage à travers le monde depuis 115 ans, vous offre une parenthèse de joie et d’insouciance lors de leur tournée de Noël ! Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN Ville Toulouse lieuville Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Toulouse 2022-12-15 was last modified: by LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Toulouse Toulouse 15 décembre 2022 BASILIQUE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne