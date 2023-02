Les Petits Chanteurs A La Croix De Bois Collégiale Saint-Nicolas de Ciney CINEY Catégories d’Évènement: 5590

Les Petits Chanteurs A La Croix De Bois Collégiale Saint-Nicolas de Ciney, 25 mars 2023, CINEY. Les Petits Chanteurs A La Croix De Bois Collégiale Saint-Nicolas de Ciney. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 23.5 à 23.5 euros. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois nous feront l’honneur de leur passage en Belgique lors de la tournée de printemps 2023. Ils sillonneront les routes de Belgique pour vous donner rendez-vous de très belles églises. Votre billet est ici Collégiale Saint-Nicolas de Ciney CINEY Rue Nicolas Ansiaux 5590 Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois nous feront l’honneur de leur passage en Belgique lors de la tournée de printemps 2023.

