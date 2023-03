Balade champêtre Les Petits Champs Chanceaux-sur-Choisille Catégories d’Évènement: Chanceaux-sur-Choisille

Balade champêtre Les Petits Champs, 3 juin 2023, Chanceaux-sur-Choisille. Balade champêtre 3 et 4 juin Les Petits Champs Jardin de campagne, jardin de curé, planté au gré des envies de la propriétaire, en harmonie avec la nature, dans le respect de la biodiversité. Les Petits Champs 37390 Chanceaux-sur-Choisille Chanceaux-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 83 00 00 76 Jardin champêtre, jardin sauvage, jardin de curé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

