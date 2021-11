Port-de-Bouc Ecole Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Les petits champions de lecture Ecole Marcel Pagnol Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Premier tour du concours “Les petits champions de lecture” sur estrade et amplifié : lecture d’un extrait de roman de jeunesse choisi et préparé par chaque élève de la classe.

interdit au public

Concours de lecture à haute voix Ecole Marcel Pagnol Avenue Pablo Neruda 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00

