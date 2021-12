Le Cateau-Cambrésis CDI du Collège Jean Rostand Le Cateau-Cambrésis, Nord Les Petits Champions de la Lecture version poétique CDI du Collège Jean Rostand Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

CDI du Collège Jean Rostand, le vendredi 21 janvier 2022 à 13:30

Suite à la séquence sur la poésie amoureuse, les élèves se présenteront devant un jury composé de professeurs et de bibliothécaires. Leur lecture sera évalué pour déterminer les Petits Champions de la Lecture. Le temps d’un après-midi, les élèves liront le poème qui leur plaît. CDI du Collège Jean Rostand 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis Nord

