Les petits champions de la lecture Le Rize, 1 avril 2022, Villeurbanne.

Les petits champions de la lecture

Le Rize, le vendredi 1 avril à 18:00

Finale départementale en partenariat avec la Fête du livre jeunesse Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM1 et CM2, le jeu Les petits champions de la lecture offre un espace de lecture aux enfants de tous horizons. Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! Durant l’automne 2021, les groupes d’enfants inscrits se sont préparés et ont désigné leur petit champion. Chacun viendra proposer sa lecture à l’occasion de cette finale départementale ! [https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/](https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/) Durée 2 heures environ Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles

