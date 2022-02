Les petits chameaux Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Atelier artistique pluridisciplinaire pour les 8-13 ans (théâtre, podcast, mouvement, graphisme, arts plastiques…) Chaque mercredi après-midi pendant 1h30, un atelier animé par des artistes pour explorer ensemble, à travers différents médias. Un thème ou une discipline particulière oriente parfois un cycle entre chaque période de vacances scolaires, parfois non… Programme de ce trimestre : théâtre ! C’est chaque année une nouvelle aventure. Il n’y a pas de restitution publique automatique des ateliers en fin d’année, mais les parents et les familles peuvent être invités à différents moments de l’année pour voir le travail en cours. Les mercredis 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars, les 6 et 27 avril et bien d’autres dates! De 15h à 16h30. Coût annuel : 200 €. À partir de deux personnes de la même famille, une réduction de 10% sera appliquée à la somme totale. Aucun pré-requis particulier. Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

