Les petits cabinets de curiosités – Paroles Paroles, 18 juin 2022, .

Les petits cabinets de curiosités – Paroles Paroles

2022-06-18 – 2022-07-30

Les petits cabinets de curiosités avec Les Z’Ateliers de la tête de bois et le musée E.Boudin. Projet passerelle de la maternelle à la primaire.

Les petits cabinets de curiosités sont des installations scientifiques, poétiques, humoristiques, effrayantes, inutiles, tendres ou insolentes… Dans tous les cas insolites ! Sur la thématique des « jardins et paysages », enfants et adolescents se livrent au plaisir du collectage d’objets, d’histoires et d’images glanées ici et là. Avec le soutien des équipes enseignantes, ils se jettent dans la création. La ville de Honfleur leur offre deux magnifiques écrins pour exposer les œuvres réalisées sur le temps scolaire : le musée et la médiathèque ! Les voilà dans la cour des grands…

Vernissage le samedi 18 juin à 11h

Lieu : Honfleur- Médiathèque Maurice Delange

dernière mise à jour : 2022-04-25 par