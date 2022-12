Les petits bouquineurs Saint-Ganton Saint-Ganton OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Ganton

Les petits bouquineurs Saint-Ganton, 3 décembre 2022, Saint-Ganton OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton. Les petits bouquineurs Lieu-dit Le Bourg Médiathèque Saint-Ganton Ille-et-Vilaine Médiathèque Lieu-dit Le Bourg

2022-12-03 – 2022-12-03

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg

Saint-Ganton

Ille-et-Vilaine Saint-Ganton Les petits bouquineurs :

Séance lecture à voix haute pour les enfants de 2 à 7 ans, (accompagnés d’un adulte)

La bibliothèque de Saint Ganton vous donne rendez-vous chaque 1er samedi du mois pour un temps de lecture; découverte de nouveaux livres, moments de jeux, de comptines et de chansons.

Gratuit- sans inscription. bibliostganton@gmail.com Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Saint-Ganton

dernière mise à jour : 2022-12-10 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Ganton Autres Lieu Saint-Ganton Adresse Saint-Ganton Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Ville Saint-Ganton OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton lieuville Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Saint-Ganton Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Ganton Saint-Ganton OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ganton-ot-pays-de-redon-saint-ganton/

Les petits bouquineurs Saint-Ganton 2022-12-03 was last modified: by Les petits bouquineurs Saint-Ganton Saint-Ganton 3 décembre 2022 ille-et-vilaine Lieu-dit Le Bourg Médiathèque Saint-Ganton Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton Ille-et-Vilaine Saint-Ganton

Saint-Ganton OT - PAYS DE REDON Saint-Ganton Ille-et-Vilaine