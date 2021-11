Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LES PETITS BONNETS – CIRQUE DU DOCTEUR PARADI Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES PETITS BONNETS – CIRQUE DU DOCTEUR PARADI Le Mans, 20 novembre 2021, Le Mans. LES PETITS BONNETS – CIRQUE DU DOCTEUR PARADI Sous chapiteau chauffé Promenade Newton Le Mans

2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 22:00:00 Sous chapiteau chauffé Promenade Newton

Le Mans Sarthe EUR 4 8 Avec ce spectacle sous chapiteau, sur une musique originale des Elles, le Cirque du Docteur Paradi propose une transposition poétique de l’histoire populaire et contemporaine de la lutte ouvrière féminine. Chants, orgue liturgique, violoncelle et machines à coudre s’accordent pour lutter. Conseillé à partir de 10 ans. Dans le cadre de la saison Le Mans fait son Cirque 2021-2022. +33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/ Avec ce spectacle sous chapiteau, sur une musique originale des Elles, le Cirque du Docteur Paradi propose une transposition poétique de l’histoire populaire et contemporaine de la lutte ouvrière féminine. Chants, orgue liturgique, violoncelle et machines à coudre s’accordent pour lutter. Conseillé à partir de 10 ans. Dans le cadre de la saison Le Mans fait son Cirque 2021-2022. Sous chapiteau chauffé Promenade Newton Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Sous chapiteau chauffé Promenade Newton Ville Le Mans lieuville Sous chapiteau chauffé Promenade Newton Le Mans