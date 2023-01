LES PETITS BONNETS Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 mars 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne .

LES PETITS BONNETS

4 bis Rue Horeau Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau

2023-03-02 20:30:00 – 2023-03-02 21:50:00

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

10 10 EUR En occupant leur usine de lingerie, des ouvrières se réapproprient le temps et l’espace. Elles parlent du corps, du travail, de l’amour, de la solitude, des rapports de domination. Elles s’interrogent sur le sens de leurs vies et rêvent de liberté, de gestion autonome, « d’horloge en panne et de cerveau en marche ».

Le spectacle prend la forme d’un opéra-usine foisonnant où se mêlent habilement le cirque et le chant, le récit et la danse. La combinaison fonctionne parfaitement et la magie opère entre performance et sens.

Résolument politique et engagée, cette transposition poétique de l’histoire populaire et contemporaine de la lutte ouvrière féminine est une vraie réussite.

A partir de 14 ans. Nombre de place limité, placement numéroté.

Fiction circassienne élaborée à partir de faits réels sur les conditions de travail des femmes, « Les petits bonnets » est un appel poétique et burlesque à l’émancipation.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 https://www.le-carre.org/

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-09 par