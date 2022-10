LES PETITS BIBLIOPHILES AU MUSÉE MÉDARD DE LUNEL : ATELIER TYPO Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Partez à la découverte de la typographie ! L’atelier des petits bibliophiles emmène les enfants découvrir le monde de l’impression typographique. À l’aide d’une presse et de caractères d’imprimerie, ils impriment leurs marque-pages personnalisés. Mercredi 2 novembre 2022 de 10h à 12h.

À partir de 7 ans.

Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles. + d’infos :

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

www.museemedard.fr Partez à la découverte de la typographie ! +33 4 67 87 83 95 Lunel

