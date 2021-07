Campan centre de vacances d'Artigues Campan, Hautes-Pyrénées les petits bergers pyrénéens centre de vacances d’Artigues Campan Catégories d’évènement: Campan

du dimanche 8 août au mardi 17 août

LE THEME : Découverte de la vie animalière et des bergers en milieu montagnard Chiens de traineau/cani-rando Une demi-journée avec des chiens de traineaux, les nourrir, les brosser, se faire tracter par la meute (avec moniteur brevet d’état) sur le domaine de payolle Randonnées équestres : promenade sur les chemins de Payolle pour découvrir les Pyrénées La colline aux marmottes : une visite du parc animalier d’argelés gazost pour observer tous les animaux de nos montagnes vie d’estive : découverte du métier de berger sur les pâturages d’altitude. Rassemblement du troupeau, soins et tétée aux agneaux Fabrication de confiture : dans une ferme du Peyras cueillage de petits fruits puis fabrication individuelle de confiture pour la ramener chez soi. Bivouac : 1 soirée à la belle étoile (en fonction de la météo) pour manger et dormir prés du feu de bois : prévoir duvet, on pourra aussi observer les étoiles avec une lunette astronomique Les séances de chiens de traineaux et d’équitation sont encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat.

680 €

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. centre de vacances d'Artigues 65710 Campan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T09:30:00

