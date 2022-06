Les petits bâtisseurs Germigny-l’Exempt Germigny-l'Exempt Catégories d’évènement: Cher

Germigny-l'Exempt

Les petits bâtisseurs Germigny-l’Exempt, 26 juillet 2022, Germigny-l'Exempt. Les petits bâtisseurs

Germigny-l’Exempt Cher

2022-07-26 14:00:00 – 2022-07-26 16:00:00 Germigny-l’Exempt

Cher 1.5 EUR 1.5 Petits et grands découvrent ensemble les principaux éléments de l’architecture sacrée en s’amusant : puzzle géant, maquette en bois à reconstituer et petits défis. De 7 à 10 ans.

Le(s) enfant(s) participants doivent être accompagnés d’un adulte. Petits et grands découvrent ensemble les principaux éléments de l’architecture sacrée en s’amusant : puzzle géant, maquette en bois à reconstituer et petits défis. De 7 à 10 ans.

Le(s) enfant(s) participants doivent être accompagnés d’un adulte. Petits et grands découvrent ensemble les principaux éléments de l’architecture sacrée en s’amusant : puzzle géant, maquette en bois à reconstituer et petits défis. De 7 à 10 ans.

Le(s) enfant(s) participants doivent être accompagnés d’un adulte. ©Pays Loire Val d’Aubois

Germigny-l’Exempt

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Germigny-l'Exempt Other Lieu Germigny-l'Exempt Adresse Germigny-l'Exempt Cher Ville Germigny-l'Exempt lieuville Germigny-l'Exempt Departement Cher

Germigny-l'Exempt Germigny-l'Exempt Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germigny-lexempt/

Les petits bâtisseurs Germigny-l’Exempt 2022-07-26 was last modified: by Les petits bâtisseurs Germigny-l’Exempt Germigny-l'Exempt 26 juillet 2022 Germigny-l'Exempt Cher

Germigny-l'Exempt Cher