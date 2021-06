VALAMBRAY Place de la mairie de Billy Valambray Les petits animaux de la campagne Place de la mairie de Billy VALAMBRAY Catégorie d’évènement: Valambray

Les petits animaux de la campagne Place de la mairie de Billy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, VALAMBRAY. Les petits animaux de la campagne

Place de la mairie de Billy, le samedi 3 juillet à 20:00

Dans la campagne de la plaine de Caen, suivez Maire Pierre Jeanne pour une balade contée : « Les petits animaux de la campagne ». (3km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dans la campagne de la plaine de Caen, suivez Maire Pierre Jeanne pour une balade contée : « Les petits animaux de la campagne ». (3km/2h) – Niveau 1 Place de la mairie de Billy 14370,VALAMBRAY VALAMBRAY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Valambray Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la mairie de Billy Adresse 14370,VALAMBRAY Ville VALAMBRAY lieuville Place de la mairie de Billy VALAMBRAY