Maison de Fer, le samedi 14 mai à 18:00

Les Petits Ambassadeurs du Patrimoine ————————————- ### Les enfants du CMJ de Poissy dans la peau de médiateurs culturels Pour la première fois, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’équipe de la Maison de Fer est accompagnée des enfants du Conseil Municipal Junior de Poissy qui se glissent dans la peau de Petits Ambassadeurs du Patrimoine et qui vous font découvrir la Maison de Fer et le Patrimoine pisciacais de manière insolite et ludique !

Entrée libre

Partez à la découverte de la Maison de Fer et du patrimoine pisciacais grâce aux Petits Ambassadeurs du Patrimoine de Poissy Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

