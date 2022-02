Les petites vertus Guipavas Guipavas Catégories d’évènement: Finistère

Guipavas

Les petites vertus L'Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas

2022-03-09 16:00:00 – 2022-03-09 16:45:00

Guipavas Finistère Guipavas Sur scène, trois générations : le grand-père, la mère… et l’enfant. Dans cette nouvelle création à destination de la petite enfance, Eleonora Ribis souhaite raconter le lien parent/enfant. Une relation qui se construit chaque jour, à travers chaque geste. Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue entre générations : du premier geste d’accueillir au monde à celui de laisser partir… Pour accueillir à nouveau. Dans un dispositif qui serre ensemble le public et la scène, comme les bras du parent entourent l’enfant, à chaque séance un tout-petit du public viendra participer à la construction de ce rapport entre les générations. Un dialogue fait de gestes, de silence et de mots. Compagnie Melampo / Très Tôt Théâtre

Programmé dans le cadre des semaines de la petite enfance Public : dès 1 an

