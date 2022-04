Les petites vacances buissonnières Scey-Maisières, 24 octobre 2022, Scey-Maisières.

Les petites vacances buissonnières Scey-Maisières

2022-10-24 08:30:00 – 2022-10-28 16:30:00

Scey-Maisières Doubs Scey-Maisières

Mini reporter nature. Avant de plonger dans l’hiver, profitons des belles journées automnales en arpentant les sentiers et les coteaux ensoleillés de la vallée. Au programme ? Enquête et jeux de découverte de la nature, bricolages, cabanes et reportage sur le chantier de protection de la nature dans la Réserve naturelle du ravin de Valbois ! Repas tiré du sac. Places limitées, inscription obligatoire.

Activité payante et réservée aux familles de la Communauté de communes Loue Lison. En partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières.

fred.ravenot@espaces-naturels.fr

