Les petites tablées du Marché – Edition 2022 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire

Les petites tablées du Marché – Edition 2022 Saint-Benoît-sur-Loire, 10 juin 2022, Saint-Benoît-sur-Loire. Les petites tablées du Marché – Edition 2022 Saint-Benoît-sur-Loire

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret – par la municipalité – Venez vous restaurer sur les petites tablées du Marché dans une ambiance conviviale et musicale! – Vendredi 13 mai : Paëlla & Chanson française

– Vendredi 10 juin : Poulet Mafé & Soirée Jazzy

– Vendredi 8 juillet : Rôtisserie & Accordéon

– Vendredi 9 septembre : Jambalaya & Soirée Jazzy

– Vendredi 7 octobre : Poulet basquaise & Chanson française +33 6 26 56 56 24 – par la municipalité – Venez vous restaurer sur les petites tablées du Marché dans une ambiance conviviale et musicale! – Vendredi 13 mai : Paëlla & Chanson française

– Vendredi 10 juin : Poulet Mafé & Soirée Jazzy

– Vendredi 8 juillet : Rôtisserie & Accordéon

– Vendredi 9 septembre : Jambalaya & Soirée Jazzy

– Vendredi 7 octobre : Poulet basquaise & Chanson française LS

Saint-Benoît-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Saint-Benoît-sur-Loire Adresse Ville Saint-Benoît-sur-Loire lieuville Saint-Benoît-sur-Loire Departement Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/

Les petites tablées du Marché – Edition 2022 Saint-Benoît-sur-Loire 2022-06-10 was last modified: by Les petites tablées du Marché – Edition 2022 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 10 juin 2022 Loiret Saint-Benoît-sur-Loire

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret