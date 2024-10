LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC “OSCAR ET CARROSSE” Saint-André Pyrénées-Orientales

Saint-André

Saint-André

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC “OSCAR ET CARROSSE” Saint-André, mercredi 13 novembre 2024.

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC “OSCAR ET CARROSSE”

rue Nationale Saint-André Pyrénées-Orientales

Oscar et Carrosse

Avec la compagnie Gélucide / Spectacle Vivant

A partir de 5 ans / Durée 25 min

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-13 18:00:00

fin : 2024-11-13 18:45:00

rue Nationale

Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

L’événement LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC “OSCAR ET CARROSSE” Saint-André a été mis à jour le 2024-10-07 par 066 OTI PYRENEES MEDITERRANEE

mercredi 13 novembre 2024 LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC “OSCAR ET CARROSSE” Saint-André LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC "OSCAR ET CARROSSE" rue Nationale Saint-André Pyrénées-Orientales 2024-11-13 à .Oscar et Carrosse Avec la compagnie Gélucide / Spectacle Vivant A partir de 5 ans / Durée 25 min Entrée gratuite, réservation obligatoire.