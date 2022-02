Les Petites Oreilles Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les Petites Oreilles Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-02-26

Les Petites Oreilles, ce sont des histoires, des comptines et de la bonne humeur pour les tout-petits et leurs parents. La médiathèque vous accueille pour une pause tout en douceur dans le monde de l'imaginaire… De 0 à 3 ans (accompagné d'un adulte) . Sur inscription (Ouverture des inscriptions un mois avant la date de l'atelier) 23 Avril : Accessible en Langue des signes, avec l'interprète Kelly Sauvage

Lieu Saint-Malo Adresse Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine