« Les Petites oreilles » Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch, mercredi 14 février 2024.

« Les Petites oreilles » Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch Gironde

Petite séance d’animation autour des contes, comptines et livres, proposées par Myriam Darmanté, conteuse.

Deux séances une première à 9h45 et une seconde à 10h30.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Durée de chaque accueil 30/40 minutes

Entre 12 et 15 enfants, sur inscription. .

Début : 2024-02-14 09:45:00

fin : 2024-02-14 11:15:00

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

