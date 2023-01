Les petites oreilles Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Les petites oreilles Égletons, 21 janvier 2023

2023-01-21

Corrèze Égletons Corrèze Bibliothèque Municipale Rue Henri Dignac Égletons Séance de lecture pour tout public. Venez partager un moment de douceur et de découverte avec en famille.

– 21 janvier | Les contes d’hiver

– 11 janvier | Kamishibaï

– 18 mars | La grenouille à la grande bouche À 16h30. Gratuit. Tout public. Renseignement au 05 55 93 99 92. +33 5 55 93 99 92 Égletons Égletons

