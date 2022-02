Les petites oreilles (avril-juin) Mairie de Colomiers, 2 avril 2022, Colomiers.

Les petites oreilles (avril-juin)

du samedi 2 avril au mercredi 15 juin à Mairie de Colomiers

Les 1ers samedis à 11h et les 3èmes mercredis à 16h30 de chaque mois Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires. Entrée libre | Enfants accompagnés | 30 mn | Gratuit | Pavillon Blanc Henri-Molina Piccolo conte ou salle d’exposition.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



