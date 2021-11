Saint-Lys Médiathèque de Saint-Lys Haute-Garonne, Saint-Lys Les petites oreilles amoureuses Médiathèque de Saint-Lys Saint-Lys Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque de Saint-Lys, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Un moment de tendresse pour les tout petits à travers des lectures de contes, d’histoires et de Kamishibaïs.

Dans la limite des places disponibles

De belles histoires d’amour à écouter et imaginer ! Médiathèque de Saint-Lys 1 bis rue du presbytère 317470 Saint-Lys Saint-Lys Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:30:00

