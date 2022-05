LES PETITES MEDIEVALES AU CHATEAU DE VAUDREMONT Vaudrémont Vaudrémont Catégorie d’évènement: Vaudrémont

Vaudrémont Haute-Marne 4 Allée du Château Château de Vaudrémont Vaudrémont Oyez, oyez bonnes gens ! Pour ébahir vos enfants, le magnifique château de Vaudrémont qui date, à l’origine, de 1249, au XIIIème siècle, vous propose une plongée franche et hardie au cœur du Moyen Age. Chaque escholier(e) pourra être expert(e) en conte, en calligraphie, en danse, au jeu de la soule … et assister en fin de journée au spectacle théâtral « FARCES ! »… Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas, renvoyez aussitôt votre message. La journée se composera de cinq ateliers et d’un spectacle à l’intérieur et à l’extérieur du château ! LE PROGRAMME DES REJOUISSANCES : ATELIER DE LA SOULE

Au Moyen Age, une fois l’an, un village affronte le village d’à côté, au cours d’un match de soule (l’ancêtre du rugby actuel). ATELIER DE LA BONNE FEE

Rares sont les fées aussi sympathiques… Dame Sophie passe son temps à jouer au jeu des sortilèges, au jeu des araignées, au jeu du chaudron, à celui de la tour diabolique, au très bizarre envolez-vous petites sorcières, à l’irrésistible course aux sorcières… ATELIER DU CALLIGRAPHE

Souffrez-vous d’insomnie ? Alors, consolez-vous. Vous partagez cette affection avec Charlemagne. Son biographe, Eginhard, raconte, en effet que, bien souvent, le souverain cherchait en vain le sommeil. ATELIER DU CONTE

Connaissez-vous Dame Stéphanie, conteuse de son état ? Jetez les yeux sur son vieux grimoire, guettez les personnages issus de sa besace magique, tendez l’oreille aux sons de ses instruments oubliés… ATELIER DE DANSE

Eh ! bien dansez maintenant…mais dansez à l’ancienne ! Branle double ou simple, branle des chevaux ou des pois, pavane et gaillarde, sous l’œil scrutateur de Dame Ophélie, « maître à danser » à la cour du Roy… SPECTACLE FINAL : «FARCES ! »

