En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 16 juillet à 21:00

Les Petites Lèvres —————— ### Chanson polyphonique **Les Petites Lèvres**, c’est un quintet vocal féministe, décomplexé et humoristique, accompagné de trois ukulélés. Cinq filles pas tout à fait comme il faut se réapproprient des chansons, les triturent à leur façon…et c’est bon ! R’n’B, pop, chanson française…tantôt irrévérencieuses ou émancipées. Vous les entendrez comme vous ne les avez jamais écoutées ! **Pour découvrir en images :** [[https://youtu.be/Xoortaat-HE](https://youtu.be/Xoortaat-HE)](https://youtu.be/Xoortaat-HE) **Pour écouter :** [[https://les-petites-levres.bandcamp.com/releases](https://les-petites-levres.bandcamp.com/releases)](https://les-petites-levres.bandcamp.com/releases) **+ d’infos sur Les Petites Lèvres :** [[https://www.facebook.com/lespetiteslevres](https://www.facebook.com/lespetiteslevres)](https://www.facebook.com/lespetiteslevres)

2022-07-16T21:00:00 2022-07-16T22:30:00

